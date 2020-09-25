نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب ويست بروميتش يعلن جاهزية حجازي لمباراة تشيلسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الكرواتي سلافين بيليتش مدرب فريق وست بروميتش ألبيون، جاهزية الدولي المصري أحمد حجازي مدافع فريقه لخوض لقاء تشيلسي غدا السبت بالجولة الثالثة للدوري الإنجليزي. وقال بيليتش لموقع ناديه: "حجازي تخلص من إصابته في أوتار الركبة وعاد بشكل طبيعي إلى التدريبات قبل لقاء تشيلسي". وغاب حجازي عن مباريات فريقه الأخيرة بسبب هذه الإصابة التي تعرض لها عقب لقاء ليستر سيتي بالجولة الأولى للبريميرليج. ورفض المدرب الكرواتي نغمة الإحباط قبل لقاء البلوز مؤكدا أنه من الطبيعي الحديث عن بعض السلبيات "لكن يجب أن يتوقف الإحباط ويسعى الفريق لتقديم كل ما لديه في لقاء تشيلسي".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدرب ويست بروميتش يعلن جاهزية حجازي لمباراة تشيلسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.