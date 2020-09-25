نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجآة مدوية.. الزمالك يخطط لضم نجم يوفنتوس السابق في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
أكدت تقارير صحفية غانية، أن نادي الزمالك يتفاوض مع أحد نجوم المنتخب الغاني، خلال الأيام القليلة الماضية.
ويسعى مسئولو القلعة البيضاء لضم صفقة قوية في الفترة المقبلة تحسبا لرحيل نجمه مصطفى محمد في نهاية الموسم الجاري، في ظل تلقيه عدة عروض أوروبية.
ورصد نادي الزمالك مبلغ مليوني دولار للفوز بخدمات النجم الغاني ريتشموند بواكي لاعب فريق رد ستار بلجراد الصربي الحالي، والذي سبق له اللعب ليوفنتوس الإيطالي.
ووفقا لتقرير نشره موقع (Ghana web) فأن نادي رد ستار رفض عرض المليوني دولار من الزمالك، لكن المفاوضات ما تزال قائمة لحسم الصفقة.
ويلعب بواكي "27 عاما" في صفوف منتخب غانا منذ عام 2012 وخاض 13 مباراة دولية وسجل 5 أهداف مع البلاك ستارز.
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