نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راكيتيتش: نشعر بالفخر بما قدمناه أمام بايرن ميونخ في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تحدث الكرواتي ايفان راكيتيتش لاعب أشبيلية الإسباني على فوز بايرن ميونخ بلقب كأس السوبر الأوروبي، مشيرا إلى أنه فخور كثيراً لما قدمه أمام أفضل فريق في العالم.
وتغلب بايرن على أشبيلية 2 / 1 مساء أمس الخميس في مباراة كأس السوبر التي أقيمت على ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة المجرية بودابست، وقد امتدت لوقت إضافي إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1 / 1 .
وقال راكيتيتش في تصريحات لشبكة "سكاي" :"قبل كل شيء، أقدم التهنئة لبايرن.. هو أمر مخيب للأمال ولكن هذه هي كرة القدم."
وأضاف :"رأينا الليلة مدى أهمية (حارس المرمى مانويل) نوير بالنسبة لهم. فقد تصدى لفرصتين هائلتين أتيحتا أمامنا."
وتابع :"يمكننا الشعور بالفخر إزاء ما قدمناه أمام أفضل فريق في أوروبا، ونحن نشعر بأننا مستعدون بشكل جيد للموسم الجديد من الدوري."
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر راكيتيتش: نشعر بالفخر بما قدمناه أمام بايرن ميونخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.