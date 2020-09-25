نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سموحة يخضع لتحليل "رابيد تسيت" غداً استعداداً لمواجهة حرس الحدود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخضع لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى سموحه والجهاز الفني، بقيادة أحمد سامى، لإجراءات تحليل "رابيد تيست" للكشف عن كورونا، غداً السبت، وذلك قبل 48 ساعة فقط من مباراة "المود الأزرق" المرتقبة أمام حرس الحدود والتى يستضيفها استاد برج العرب بالإسكندرية الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدورى العام، ويطمح لاعبو سموحة فى مواصلة سلسلة النتائج الإنتصارات بعد التعادل أمام وادى دجلة بالجولة 29.

ويحتل سموحة المركز الخامس بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 40 نقطة، وخاض الفريق 29 مباراة بالدورى حتى الآن، فازوا فى 8 مباريات وتعادلوا فى 16 أخرى، وتلقوا الهزيمة فى 5 لقاءات.

ويقود احمد سامى المدير الفنى للفريق السكندرى تدريب المستعبدين من لقاء دجلة الأخير فى الخامسة من مساء اليوم على ملعب سموحه، وذلك بعدما منح اللاعبين الذين خاضوا المواجهة الأخيرة راحة سلبية من التدريبات اليوم، منعاً من تعرضهم للإصابات بسبب ضغط المباريات.

وكشف المدير الفنى أن أحمد جمال الظهير الأيمن للفريق سيكون ضمن المتواجدين غداً فى التدريبات بعد التأكد من سلامته بعد الإصابة التى تعرض لها فى اللقاء الأخير، بينما سيخضع صلاح محسن مهاجم الفريق لإختبار طبى غداً لمعرفة حجم الإصابة التى يعانى منها ومدى قالبته للإشتراك فى تدريبات الغد.