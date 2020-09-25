رسميا.. الأهلي يضم "بيكهام" مقابل 12.5 مليون جنيه

أنهت إدارة الأهلي، إجراءات التعاقد مع أحمد رمضان بيكهام لمدة خمس سنوات من وادي دجلة تبدأ من الموسم المقبل.
وكشفت مصادر خاصة أن هناك عقدين لصفقة انتقال محمد محمود إلى الأهلي من وادي دجلة ومبادلة مع أحمد رمضان بيكهام وتعاقد أخر يخص الأخير بمفرده.
وقالت المصادر إن غياب عقد بيكهام لم يمثل مشكلة خاصة أن هناك تعاقدا آخر في صفقة محمد محمود من بينه حق القلعة الحمراء في استعادة المدافع مقابل خمسة ملايين جنيه تزيد مثلها عن كل موسم يلعبه في دجلة.
وشددت المصادر أن صفقة بيكهام أنتهت فعليًا للقلعة الحمراء مقابل 12.5 مليون جنيه لوادي دجلة وبات اللاعب رسميًا في القلعة الحمراء.
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