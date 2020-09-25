الزمالك يخضع لتحليل كورونا قبل لقاء الجونة

يخضع اليوم، الجمعة، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتحليل رابيد تيست للكشف عن فيروس كورونا.
ويأتي هذا قبل تدريب الفريق الأبيض اليوم، وفقا للبروتوكول الطبي المتبع حاليا للكشف عن فيروس كورونا.
ويستعد الزمالك للقاء الجونة يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
ومن المقرر أن ينتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق غدا السبت استعدادا للقاء الجونة المرتقب.
ويصل البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة غدا السبت تمهيدا لتوقيع العقود الرسمية لتدريب الفريق وبدء مهمته مع القلعة البيضاء.
ومن المقرر أن يصل مع المدير الفني كل من أليكس كوستا المدرب المساعد وجوزيه بيدرو مخطط الأحمال بالإضافة إلى جواو المحامي الخاص بالمدير الفني لتجهيز العقود.
ولم يتحدد موعد وصول السنغالي خاديم فاي مدرب حراس المرمى على أن يلحق بالجهاز الفني خلال الأيام القليلة المقبلة.
واستقر مسؤولو نادي الزمالك على وضع بند باحقيه النادي في فسخ التعاقد في حاله عدم التتويج ببطولة افريقيا الموسم الحالي ويبدأ تعاقده من 25 سبتمبر حتى 31 يوليو 2021 أو بانتهاء الموسم.
كانت لجنة اختيار المدرب وضعت قائمة بالمرشحين ضمت كل من الأرجنتيني كالديرون المدير الفني السابق للهلال السعودي ومواطنه خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني السابق للمنتخب السعودي والبلجيكي هوجو بروس المدير الفني السابق للمنتخب الكاميروني والبرتغالي باتشيكو المدير الفني الأسبق للزمالك والإيطالي باولو تراميزاني.
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