الأهلي يستقر على التعاقد مع مدرب أجنبي لخلافة فايلر

ايستقرت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي على التعاقد مع مدير فني أجنبي خلفًا للسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول. وقالت مصادر خاصة إن لجنة التخطيط بدأت بالفعل التحدث للتعاقد مع مدرب أجنبي وتم تكليف أمير توفيق بالملف . وأضافت المصادر أن هناك مفاوضات تدور حاليًا للاتفاق مع مدير فني أجنبي خلفًا لفايلر الذي سيرحل أول شهر أكتوبر المقبل. ورغم منح المدير الفني السويسري مهلة للرد لكن لجنة التخطيط حسمت الأمر وستكون انتهاء علاقته بالنادي نهاية شهر سبتمبر الجاري.

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