زميل كهربا السابق.. 7 معلومات عن إنزو زيدان صفقة الوداد الجديدة

يواصل نادي الوداد المغربي تدعيماته الصيفية قبل مواجهة الأهلي، في ذهاب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وسيواجه الوداد البيضاوي المغربي فريق الأهلي، يوم 18 أكتوبر المقبل، بعدما تم تأجيل المباراة، بسبب فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لتقارير صحفية، فإن الوداد المغربي تعاقد مع أيوب الكعبي لاعب فورتشن الصيني السابق، ومؤيد اللافي لاعب اتحاد العاصمة الجزائري وإنزو زيدان لاعب ريال السابق.

ويستعرض " دوت الخليج " 7 معلومات عن إنزو زيدان صفقة الوداد المغربي الجديدة:

1- ولد إنزو زيدان في عام 24 مارس، وهو نجل الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان المدير الفني الحالي لفريق ريال مدريد.

2- يلعب إنزو زيدان في مركز خط الوسط.

3- انضم إنزو زيدان إلى صفوف ناشئين ريال مدريد في 2004، وقام والد بتسجيله باسم والدته " إنزو هيرنانديز " حتى لا تلاحقه الشهرة.

4- قام والده " زين الدين زيدان"باستدعائه في نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2017، والتي توج بها ريال مدريد على حساب يوفنتوس.

5- رحل إنزو زيدان عن ريال مدريد إلى ديبورتيفو أفيس 2017، ثم لوزان السويسري 2018.

6- زامل إنزو زيدان كهربا لاعب النادي الأهلي الحالي، في صفوف أفيس البرتغالي بداية هذا الموسم.

7- تبلغ القيمة التسويقية لـ إنزو زيدان 550 ألف جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.