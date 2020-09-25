كلام نهائي.. الأهلي يحدد موقف فايلر .. الخميس

حددت إدارة النادي، الخميس القادم موعدًا نهائيًا لإعلان موقفها من رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

جاء ذلك بعد استيضاح كل الأمور وفي ضوء بنود التعاقد المبرم مع المدير الفني.

كما أكدت الادارة على أن الأمر مبكر لطرح بدائل للسويسري فايلر ولم يتم التطرق إلى هذا الأمر خاصة وأن قرار الادارة بخصوص المدير الفني الحالي سوف يتحدد في الموعد المشار إليه وبما يخدم مصلحة النادي ويحافظ على مسيرة الفريق محليًا وقاريا ً.

وكان محمود الخطيب رئيس النادي والمفوض من قبل مجلس الإدارة بالأشراف علي قطاع الكرة قد عقد جلسة مع فايلر يوم الاثنين الماضي لمناقشة موقفه.

وحسب مصدر ..شهدت الجلسة التي استمرت قرابة الــ120 دقيقة ولم يحضرها سوي مترجمه، طلب فايلر الحصول علي مكافاة الفوز ببطولة الدوري والتي تقدر بشهرين بواقع 460 ألف دولارثم السفرأول الشهر المقبل في أجازة الي سويسرا للإطئمنان علي اسرته والعودة في 10 أكتوبر لقيادة الفريق الأحمر حتي نهاية دوري أبطال أفريقيا ، كما طلب المدرب السويسري بانه حال إستمراره في الفريق للموسم المقبل بوضع صلاحيات محددة لمنصب مدير الكرة تمنعه من التواجد داخل الملعب وكذلك رحيل كل من وليد ازارو وصالح جمعة وجونيور اجايي وجيرالدو وعودة أكرم توفيق ومحمد شريف وعمار حمدي واستمرار إعارة اللاعبين الباقيين بجانب التعاقد مع المغربي بدر بانون والجزائري يوسف البلايلي .

وقالت مصادر ان المدير الفني لم يطلب أي تعديل علي الجهاز المعاون كما يتردد، رغم وجود خلافات بينه وبين مساعده ديفيد سيزا المصاب حاليًا بفيروس كورونا ، ولم يتطرق الأمر بأي حال إلي سيد عبدالحفيظ مدير الكرة أو سامي قمصان المدرب المساهد.

شهدت تلك الجلسة حديث من الخطيب عن ضرورة أن يكون السفر والعودة قبل مطلع شهر أكتوبر ليعد الفريق لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي خاصة أن الدوري بات محسومًا ومن الممكن أن يوقد سيزا او سامي قمصان باقي المباريات حتي عودته .

وقال الخطيب لفايلر أن الأهلي ملتزم تمامًا بمستحقاته وسوف يحصل عليها ولكن مع تعديل الوضع خاصة البقاء حتي نهاية دوري أبطال أفريقيا والسفر مبكرًا والعودة قبل مطلع أكتوبر وهو ما رفضه المدرب السويسري نهائيًا ليثير الريبة داخل القلعة الحمراء .

واستفسر الخطيب من فايلر خلال تلك الجلسة عن وجود عروض له ويرغب في الرحيل فكان رد المدرب بوضوح أن ههناك مفاوضات من فريق سويسري وهو جراسهوبر، ورغم نفي المدرب ، لكن إدارة القلعة الحمراء تيقنت من وجود مفاوضات مع نادي بيراميدز عبر وسطاء .