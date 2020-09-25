نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميسي يفتح النار من جديد على إدارة برشلونة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - واصل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني، هجومه على إدارة الفريق الكتالوني، بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو، وذلك عقب رحيل الأوروجواياني لويس سواريز مهاجم البلوجرانا إلى أتلتيكو مدريد.وشن ميسي هجوماً عنيفاً جديداً على مجلس إدارة ناديه، لا سيما في ما يتعلق بالطريقة التي تخلى فيها عن زميله الأوروغواياني لويس سواريز المنتقل رسمياً إلى أتلتيكو مدريد.
وكان الارجنتيني (33 عاماً) أبلغ النادي في 25 أغسطس (آب) الماضي أنه يرغب في الرحيل عنه قبل أن يعود عن قراره بعد أيام من التجاذبات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميسي يفتح النار من جديد على إدارة برشلونة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.