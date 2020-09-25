وأكدت صحيفة ذا صن الانجليزية أن محمد النني نجم الفريق والمنتخب الأول لن يشارك في المباراة على الرغم من تألقه منذ عودته للفريق بعد انتهاء إعارته مع فريق بشكتاش التركي.
وأضافت الصحيفة أن داني سيبايوس وجرانيت تشاكا نجما الفريق يشاركان في وسط الملعب.
وكان فريق آرسنال الإنجليزي، أعلن الاثنين الماضي، عن تعاقده مع حارس المرمى الأيسلندي أليكس رونارسون لمدة 4 سنوات، قادما من ديجون الفرنسي.
وعبر رونارسون عن سعادته بالانتقال لآرسنال، مؤكدا جاهزيته واستعداده لمساعدة الفريق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النني بعيد عن تشكيل أرسنال أمام ليفربول.. الإثنين المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.