عبد الحفيظ يعلن سلبية تحاليل لاعبي الأهلي قبل مواجهة طنطا

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، سلبية تحليل «رابيد تيست» الذي أجراه اللاعبون استعدادًا لمواجهة طنطا، المقرر لها مساء غد السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وأجرى الأهلي تحليل «رابيد تيست»، أمس، بعد تعديل البروتوكول الخاص بإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية للكشف عن فيروس كورونا قبل المباريات الرسمية في مسابقة الدوري الممتاز.
وعقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني جلسة مع السنغالي أليو بادجي، مهاجم الفريق، على هامش مران الفريق مساء اليوم الجمعة.
وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة طنطا.
ويخوض الفريق مرانه الأخير إستعدادًا لمواجهة طنطا المقررر لها مساء غد ضمن منافسات الجولة الــ30 لمسابقة الدوري.
ومن المقرر أن يختار السويسري رينيه فايلر المدير الفني قائمة من 20 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق ليلة المباراة .
ويستعد الأهلي لمواجهة طنطا المقرر لها مساء غدٍ السبت على استاد الأهلي الجديد بمدينة السلام، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
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