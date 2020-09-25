تدريبات قوية لحراس مرمى الأهلي

قاد يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية لثلاثي حراسة المرمى، محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، في المران المسائي اليوم الجمعة، وحصل الثلاثي على وحدات تدريبية متنوعة في المران الأخير الذي يسبق مواجهة طنطا.
كما قاد توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق، اللاعبين في تدريبات بدنية قوية استعدادًا لمواجهة الغد.
ويلتقي الأهلي مع نظيره طنطا مساء غدٍ السبت على استاد الأهلي الجديد بمدينة السلام، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز التي حسمها الأهلي لصالحه رسميا مؤخرًا للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي.
وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة سلبية تحليل «رابيد تيست»، الذي أجراه اللاعبون، استعدادًا لمواجهة طنطا، المقرر لها مساء غد، السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وأجرى الأهلي تحليل «رابيد تيست»، أمس، بعد تعديل البروتوكول الخاص بإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية للكشف عن فيروس كورونا قبل المباريات الرسمية في مسابقة الدوري الممتاز.
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