نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سواريز ردا على رسالة ميسي: "ممتن لإنسانيتك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر لويس سواريز، مهاجم برشلونة السابق و أتلتيكو مدريد الحالي ، عن سعادته برسالة زميله السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد البرسا، والتي هاجم فيها إدارة برشلونة لعدم معاملة سواريز بالشكل اللائق به وبتاريخه الكبير.

وقال سواريز، تعليقا على ما نشره ميسي: "أشكرك يا صديقي على هذه الكلمات، ولكن أشكرك أكثر لكونك على ما أنت عليه، وممتن لك كثيرًا لما قدمته لي من دعم منذ اليوم الأول معي ومع عائلتي، وسأكون دائمًا ممتن لإنسانيتك لأن الجميع يعرفك كلاعب".

وأضاف: "لا تنس ما قلته لك، واصل الاستمتاع وإظهار أنك الشخص الوحيد القادر على إضافة المتعة، وأن ما يقارب 2 أو 3 أو 4 أشخاص لن يكونوا قادرين على تعويض عشقك وإخلاصك للنادي ولعالم كرة القدم".

وأختتم: "أحبك كثيرًا يا صديقي".

يذكر أن ميسي نشر رسالة وداع لسواريز، صباح اليوم الجمعة، عبر حسابه على "إنستجرام"، بعد رحيله عن كامب نو، ووجه خلالها هجومًا على إدارة النادي ومدربه رونالد كومان، بعد الطريقة التي رحل من خلالها أحد أساطير البرسا.

وأتم نادي أتلتيكو مدريد رسميًا التعاقد مع سواريز لمدة موسمين.