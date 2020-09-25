نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد الحفيظ يعلن نتيجة تحاليل لاعبي الأهلي قبل مواجهة طنطا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، سلبية تحليل «رابيد تيست»، الذي أجراه ‏اللاعبون، استعدادًا لمواجهة طنطا، المقرر لها مساء غد، السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وأجرى الأهلي تحليل «رابيد تيست»، أمس، بعد تعديل البروتوكول الخاص بإجراء الفحوصات ‏والتحاليل الطبية للكشف عن فيروس كورونا قبل المباريات الرسمية في مسابقة الدوري الممتاز.‏

ويعلن رينيه فايلر، المدير الفني، قائمة الفريق، عقب انتهاء مران اليوم استعدادًا لمواجهة طنطا غدًا.‏