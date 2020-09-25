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فايلر يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة طنطا في الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  قائمة الفريق لمواجهة طنطا المقرر لها مساء غدٍ السبت على استاد الأهلي (السلام)، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومحمود كهربا ومروان محسن وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وأليو بادجي ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وجونيور أجايي ومحمد هاني وعربي بدر ومحمد فخري.

واستبعد فايلر كلا من :-

محمود متولي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وعلي لطفي للإصابة بفيروس ، ومحمد محمود لعدم الجاهزية، وأحمد فتحي ووليد سليمان وجيرالدو دا كوستا للراحة، وصالح جمعة لوجهة نظر فنية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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