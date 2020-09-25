نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب شباب الأهلي الإماراتي يتحدث عن مواجهة أهلي جدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإسباني جيرارد زاراجوسا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي دبي الإماراتي، عن مواجهة أهلي جدة السعودي، غدا السبت في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا.

وأكد المدرب الإسباني في المؤتمر الصحفي للمباراة والذي عقد اليوم الجمعة أن كل اللاعبين الموجودين في القائمة وعددهم 25 لاعبا جميعهم مستعدين لخوض اللقاء والبدء كأساسيين.

وقال زاراجوسا :"الفريق يعتمد على الجماعية ونلعب بروح عالية، في الدفاع والهجوم، ونحن سعداء بقوتنا في هذه البطولة وسنحاول أن نقوم بإيقاف ماركو مارين ونهاجم لنفاجأ النادي الأهلي".

وأضاف المدرب الإسباني :"سعداء بالتأهل لدور الـ16، ومباراة الغد ستكون صعبة وقوية، لكن نحن لدينا الخبرة والتجربة وثقتنا كبيرة في أنفسنا بأننا قادرين على مواصلة المشوار وجاهزون لتقديم مباراة جيدة".

وأضاف :"ندرك جيدا أن مرحلة خروج المغلوب لا يوجد فيها تعويض، وبالتالي فقد قمنا بالإعداد للمباريات بدون راحة وبمنتهى العزيمة والإصرار".

وشدد المدرب الأسباني على أن كل الفرق متعبة من ضغط المباريات، وخوض مباراة قوية كل 72 ساعة تقريبا، وبالتالي فلعب مباراة واحدة بنظام خروج المغلوب أفضل بكثير من الذهاب والإياب.

وأردف :"حصلنا على 7 نقاط منذ القدوم إلى الدوحة، وهذا أكبر رقم حققه أي فريق، وأعتقد أن قوتنا تكمن في اللاعبين ذوي الخبرة الذين خاضوا العديد من المباريات، وقدمنا مستويات جيدة للخاصة خاصة أمام فريق باختاكور الأوزبكي الذي أراه واحدا من أقوى الفرق في المسابقة".