متعب يكشف عن الفارق الجوهري بين جوزيه والبدري.. فيديو

كشف عماد متعب نجم الأهلي والمنتخب السابق عن الفارق بين مانويل جوزيه وحسام البدري مدربا الأهلي السابقين مشددا أن هناك العديد من الفوارق بينهما.

وأكد عماد متعب في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورت" أن مانويل جوزيه كان يمانع تماما أن يقوم أي مهاجم بأي أدوار دفاعية، مشددا أنه كان ينفعل بشدة عليه هو ومحمد بركات حال عادا عن نصف ملعب الفريق المنافس.

وأضاف عماد متعب أن الأمر مختلف تماما بالنسبة لـ البدري الذي كان يمنح جميع لاعبي الفريق أدوارا دفاعية حتى المهاجمين.

وأكمل أن كل مدرب ولديه طريقته الخاصة التي يفضل خوض المباريات بها.