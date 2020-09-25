متعب يكشف عن الفارق الجوهري بين جوزيه والبدري.. فيديو

وأكد عماد متعب في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورت" أن مانويل جوزيه كان يمانع تماما أن يقوم أي مهاجم بأي أدوار دفاعية، مشددا أنه كان ينفعل بشدة عليه هو ومحمد بركات حال عادا عن نصف ملعب الفريق المنافس.
وأضاف عماد متعب أن الأمر مختلف تماما بالنسبة لـ البدري الذي كان يمنح جميع لاعبي الفريق أدوارا دفاعية حتى المهاجمين.
وأكمل أن كل مدرب ولديه طريقته الخاصة التي يفضل خوض المباريات بها.
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