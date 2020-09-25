استبعاد أحمد فتحي.. فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة طنطا

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قائمة الفريق لمواجهة طنطا المقرر لها مساء غدٍ السبت على استاد الأهلي الجديد بمدينة السلام، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومحمود كهربا ومروان محسن وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وأليو بادجي ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وجونيور أجايي ومحمد هاني وعربي بدر ومحمد فخري.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا الليلة استعدادًا لمواجهة طنطا التي تقام مساء غدٍ السبت على استاد الأهلي الجديد بمدينة السلام، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويمتلك الأهلي 76 نقطة يتصدر بها جدول مسابقة الدوري التي حسمها الأهلي رسميا للمرة 42 في تاريخ القلعة الحمراء والخامسة على التوالي.