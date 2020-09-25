أتلتيكو مدريد يكشف عن رقم قميص سواريز مع الفريق

كشف نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم الجمعة، عن رقم القميص الذي سيرتديه مهاجمه الجديد لويس سواريز مع الفريق هذا الموسم.

وكان نادي أتلتيكو مدريد الإسباني قد أعلن اليوم الجمعة عن تعاقده مع لويس سواريز قادمًا من برشلونة لمدة موسمين.

ونشر حساب نادي أتلتيكو مدريد الرسمي عبر موقع تويتر صورة لسواريز ممسكًا بالقميص الذي يرتديه مع الفريق والذي يحمل رقم 9.

وشارك لويس سواريز في تدريبات نادي أتلتيكو مدريد اليوم ولاقى حفاوة كبيرة من زملائه من اللاعبين.

ومن المحتمل أن يشارك لويس سواريز مع أتلتيكو مدريد يوم الأحد المقبل أمام غرناطة في الدوري الإسباني.