دوري أبطال إفريقيا وإرهاق اللاعبين تحديات تواجه باتشيكو فى مهمته مع الزمالك

أعلن نادي الزمالك تعاقده مع البرتغالي جيمي باتشيكو، لقيادة الفريق الأبيض، خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون، الذي رحل قبل أسبوعين، وفسخ عقده من طرف واحد.

وسابق الزمالك، الزمن للتعاقد مع مدرب جديد، في ظل قرب خوض مباريات دوري أبطال أفريقيا، بعدما وضعهم كارتيرون في موقف صعب.

ويستضيف الرجاء نظيره الزمالك في المغرب يوم 18 أكتوبر المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، بينما يلتقي الفريقان إيابًا في برج العرب بالإسكندرية، يوم 24 من الشهر نفسه.

لن يكون طريق المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الجديد للزمالك مفروشا بالورود بعد عودته لقيادة أصحاب الرداء الأبيض بعد غياب 6 سنوات كاملة.

ويظل التحدي الأكبر في وجه باتشيكو هو تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا، الذي يمثل الحلم الغائب لجماهير الزمالك.

ستكون مهمة باتشيكو الأصعب هي تأهيل الفريق للفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم بعد غياب 18 عاما كاملة.

وحقق الزمالك 5 ألقاب لدوري الأبطال آخرها عام 2002 تحت قيادة البرازيلي كارلوس كابرال المدير الفني الأسبق.

ضيق الوقت سيكون العقبة الأكبر أمام فرض بصماته على الزمالك في المرحلة المقبلة، خاصة أن الفريق أمامه 3 أسابيع فقط للتأقلم مع المدرب الجديد في رحلة الإعداد للموقعة المهمة مع منافسه البيضاوي.

أزمة ضيق الوقت جعلت البعض يطالب ببقاء طارق يحيى المدرب المؤقت لنهاية الموسم مع الفريق، لكن إدارة الزمالك فضلت عودة باتشيكو لأكثر من سبب على رأسها تشابه طريقته التكتيكية مع أفكار المدرب السابق كارتيرون من حيث التنظيم الدفاعي خاصة في اللقاءات الكبرى والقدرة على تحقيق الفوز.

وعلي جانب اخر يوجد مطالب من الزمالك بتأجيل لقاءات الدوري إلا أن المباريات المتبقية للفريق الأبيض بالمسابقة المحلية ستكون بروفة مهمة للغاية لتجهيز اللاعبين للقاء الرجاء.

باتشيكو سيكون عليه تجربة عناصر الفريق وتجهيز أكبر عدد ممكن من اللاعبين في لقاءات الدوري القادمة أمام الجونة والإسماعيلي والمصري وحرس الحدود وهو أمر مهم بالنسبة للمدرب البرتغالي للتعرف عن قرب على قائمة الفريق وإمكانيات نجومه.

ولا يعلم باتشيكو الكثير عن فريق الزمالك الحالي، وإن بقي في صفوف الأبيض منذ ولايته الأولى مجموعة صغيرة من اللاعبين، هم: ثنائي حراسة المرمى: محمد أبوجبل ومحمود جنش، إضافة لحازم إمام وطارق حامد ويوسف أوباما ومصطفى فتحي، فقط.

وسيكون باتشيكو على موعد في ظل هذه الارتباطات المكثفة مع اختبار آخر صعب وهو بطولة كأس مصر.

الزمالك اعتاد في السنوات الأخيرة على تحقيق لقب الكأس، مما الفريق مطالبا بحصد البطولة المحلية الثانية بعد ضياع لقب الدوري وخاصة أن الفريق سيخوض لقاء سموحة الصعب يوم 5 أكتوبر المقبل.

ويعاني الزمالك من أزمة بدنية نتيجة تلاحم المواسم وكثرة المباريات وهو الأمر الذي نتج عنه كثرة الإصابات داخل الفريق الأبيض وأصبح شبح الغياب عن مباراة الرجاء المقبل يطارد بعض النجوم، مثل شيكابالا ومحمد أوناجم ومحمد عبد الشافي.

سيكون باتشيكو مطالبا بالحذر من تلقي ضربات جديدة في مواجهة كثرة الإصابات داخل الفريق، والعمل على سرعة تأهيل المصابين.