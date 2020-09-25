نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يتجه لحسم الصفقة التي يبحث عنها الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي عمر ربيع ياسين، عن دخول مسؤولي بيراميدز في مفاوضات لضم النجم الجزائري يوسف البلايلي مهاجم أهلي جدة السعودي في الميركاتو الصيفي.

مفاوضات بيراميدز لضم يوسف البلايلي

وأوضح عمر ربيع أن مسؤولي النادي الأهلي، هددوا الجزائري يوسف البلايلي، لاعب اهلي جدة السعودي، بتجميد المفاوضات معه وعدم ضمه في فترة الانتقالات الجارية.

وقال عمر ربيع ياسين، في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "مسؤولو الأهلي اكتشفوا أن اللاعب قام بعمل تفويض لأحد وكلاء اللاعبين للتفاوض مع إدارة بيراميدز بشأن ضمه، وهو ما اعتبره البعض خطوة من اللاعب من أجل زيادة قيمة عقده".

وتابع "الأهلي أبلغ اللاعب بالتراجع عن الصفقة في حالة عدم إلغاء التفويض".

الجدير بالذكر أن النجم الجزائري يوسف البلايلي قد خرج من حسابات فلادان ميليوفيتش مدرب أهلي جدة السعودي، الذي قرر الإطاحة بالاعب من حساباته بشكل كامل، على مدار المرحلة المقبلة، لوجود العديد من البدائل في مركزه.