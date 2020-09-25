نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرتضى منصور يعلن موعد وشرط إحتراف مصطفى محمد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، على تأجيل ملف احتراف مصطفى محمد، مهاجم الفريق، إلى فترة الانتقالات الشتوية، وانتهاء بطولة إفريقيا لعدم وجود البديل المناسب في الفريق للاعب.

وتلقي مصطفى محمد، عرض للعب لأحد الاندية التركية خلال الأيام القليلة الماضية، ليرد رئيس النادى أنه لا يمانع في احتراف اللاعب ولكن ليس في التوقيت الحالى، خصوصاً أن الفريق مرتبط بالمشاركة في دورى رابطة الأبطال الأفريقى، والذى تمنى الجماهير نفسها الفوز به، والمشاركة في مونديال العالم للأندية.

وأكد منصور أنه طالب اللاعب ببذل قصارى جهده مع زملائه من أجل تحقيق اللقب الأفريقى، وإسعاد جماهير الزمالك، قبل رحيله عن الفريق.

ومن المقرر أن يعقد رئيس النادى جلسة مع باتشيكو، المدير الفنى الجديد للفريق، منتصف الأسبوع الجارى، من أجل إطلاعه على ملف الصفقات الجديدة، المزمع التعاقد معها، لإبداء رأيه الفنى فيها قبل إتمام الصفقات بشكل نهائى.