بايرن ميونخ يتوج بلقب كأس السوبر الأوروبي

بايرن ميونخ يتوج بلقب كأس السوبر الأوروبيتوج فريق بايرن ميونخ الألماني بلقب كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم إثر فوزه الثمين 2 / 1 على أشبيلية الإسباني على استاد (بوشكاش آرينا) بالعاصمة المجرية بودابست.

وفاز بايرن بلقب السوبر الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه وأكد هيمنته على الساحة الأوروبية بعد شهر واحد من فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا.

و كانت نتيجة الشوط الأول التعادل 1 / 1 حيث تقدم أشبيلية حامل لقب الدوري الأوروبي بهدف عن طريق الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس من ضربة جزاء في الدقيقة 13 وتعادل ليون جوريتسكا لفريق بايرن في الدقيقة 34 .

ولم تشهد المباراة أي هدف في الشوط الثاني لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1 / 1 ويلجأ الفريقان للوقت الإضافي الذي جاء خلاله هدف الفوز لبايرن بضربة رأس من البديل الإسباني خافي مارتينيز في الدقيقة 104.