أرسنال يقترب من خطف نجم ليون

يقترب نادي أرسنال من خطف خدمات أحد نجوم أولمبيك ليون الفرنسي، بحسب ما كشفت عنه التقارير الصحفية، بعدما قدم الجانرز عرضًا رسميًا، تمت الموافقة عليه.

وقدم الليونز مستويات رائعة في النسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، تحت قيادة المدير الفني رودي جارسيا، لكن أكثر من لفت أنظار عمالقة القارة العجوز، هو اللاعب حسام عوار، صانع ألعاب منتخب فرنسا البالغ من العمر 23 عامًا.

وارتبط عوار بانتقاله إلى صفوف النادي اللندني، في انتقالات الصيف الجاري، رغم أنه يظهر ضمن اهتمامات برشلونة ويوفنتوس، لكن بدرجة أقل.

وكشفت صحيفة تيلي فوت الفرنسية، عن أن أرسنال قدم عرضًا رسميًا، وافقت عليه إدارة ليون، كما أبدى اللاعب رغبته في ارتداء قميص النادي اللندني.

لكن ليون يطالب بالحصول على 60 مليون يورو.