كشف فوستينو ماكنديلا، وكيل اللاعب بن مالانجو، عن حقيقة رحيل موكله عن ناديه الرجاء المغربي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقال ماكنديلا في تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج": "في البداية لم يحدث أي تفاوض رسمي من إدارة الأهلي معنا للحصول على مالانجو."
وأضاف: "لم نتلق أي عروض رسمية من الأندية المصرية بشكل عام.. هناك تفاوض شفهي تم عن طريق بعض الأشخاص من الأهلي لكن لم يتم تقديم أي عرض رسمي للاعب."
وارتبط النادي الأهلي بالتفاوض مع مالانجو من أجل تدعيم خط هجومه في الفترة المقبلة وإقامة تؤامة بين الفريقين لتبادل اللاعبين والخبرات.
ويستعد النادي الأهلي لملاقاة الوداد في دوري أبطال أفريقيا في دور نصف النهائي الشهر المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خاص| وكيل مالانجو يكشف حقيقة رحيله عن الرجاء ومفاوضات الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.