الهلال السعودي يتقدم بمذكرة احتجاج لدى الاتحاد الآسيوي

وتأتي تلك المذكرة اعتراضًا على قرار الاتحاد الآسيوي بإبعاد الهلال من بطولة دوري أبطال آسيا وعدم تأهيله لدور الـ 16، بسبب كثرة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في فريقه.
وعلل الاتحاد الآسيوي قرار استبعاد الهلال بقدوم بعثة الفريق لقطر بـ 27 لاعبًا فقط وليس 33 لاعب كما هو مقرر، وهو ما يخالف تعليمات الاتحاد.
واعتبر الاتحاد الآسيوي، الهلال منسحبًا أمام أهلي دبي الإماراتي في دور المجموعات، ليتأهل ذلك الأخير رفقة باختاكور الأوزبكي لدور الـ 16.
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