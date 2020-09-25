نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فايلر يستقر على تشكيل الأهلي أمام طنطا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أنهى الفريق الأول بالنادي الأهلى تدريباته، مساء اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة طنطا غدا السبت، في افتتاح الجولة الـ 30 لبطولة الدورى الممتاز.
وأعلن السويسري قائمة الأهلي والتي ضمت كلاً من :
محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومحمود كهربا ومروان محسن وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وأليو بادجي ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وجونيور أجايي ومحمد هاني وعربي بدر ومحمد فخري.
ومن المتوقع ان يخوض الأهلى اللقاء بتشكيل مكون من:-
محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه محمود وحيد وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمد هاني وأليو ديانج وعمرو السولية وجيرالدو ووليد سليمان ومحمود كهربا وأليو بادجي.
وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري للمرة الثانية والأربعين في تاريخه قبل نهاية المسابقة بست جولات.
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