إنبي يحرز الهدف الأول في مرمى الاتحاد السكندري بالدوري

أحرز أحمد علي كامل نجم فريق إنبي، الهدف الأول للفريق في مرمى الاتحاد السكندري في المباراة المقامة حاليا ضمن مباريات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري المصري.

وجاء الهدف في الدقيقة الـ 36 من عمر الشوط الأول للمباراة,

وجاء تشكيل إنبى كالتالى: حراسة المرمى: محمود جاد. خط الدفاع: على فوزى ورامى صبرى وأسامة جلال وكريم فؤاد. خط الوسط: محمود غالى وعبد الرحمن عامر وتونيا دى ليو وعمر سافيولا وزياد كمال. خط الهجوم: أحمد على