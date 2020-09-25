تعرف على كواليس مران الزمالك اليوم

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الجمعة على ملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.
يأتي هذا استعدادا للقاء الجونة المقبل المقرر له في الثامنة مساء يوم الأحد المقبل في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد القاهرة.
وبدأ المران بجلسة بين طارق يحيى المدير الفني للفريق واللاعبين طالبهم خلالها المدرب بالتركيز لتحقيق الفوز في المباراة، وأكد على صعوبة اللقاء في ظل موقف الجونة الصعب في المسابقة، وشدد المدير الفني على ثقته في قدرات اللاعبين على تحقيق الفوز.
وركز الجهاز الفني للزمالك على تدريب اللاعبين على بعض الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في المباراة المقبلة، ويختتم الفريق الأبيض تدريباته غدا على ملعب النادي استعدادا للقاء على أن ينتظم بعدها الفريق في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة الدولي.
فيما واصل محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد أوناجم ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أداء التدريبات التأهيلية وهذا على هامش تدريبات الفريق الأبيض اليوم، استعدادا للقاء الجونة المقبل .
ويعاني الثنائي من إصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، تسببت في غيابهما عن الفريق الأبيض في المباريات السابقة.
وخضع اليوم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتحليل رابيد تيست للكشف عن فيروس كورونا قبل تدريب الفريق الأبيض اليوم، وفقا للبروتوكول الطبي المتبع حاليا للكشف عن فيروس كورونا.
ومن المقرر أن ينتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق غدا السبت استعدادا للقاء الجونة المرتقب.
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