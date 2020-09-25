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هل ندمت على اللعب لريال مدريد .. جاريث بيل يجيب

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أجاب النجم الويلزي جاريث بيل، جناح نادي توتنهام هوتسبير، اليوم الجمعة، عن سؤال: "هل ندم على الفترة التي قضاها بين صفوف ريال مدريد".
وقطار ويلز السريع كان أحد أبرز نجوم السبيرز عبر تاريخه، حيث قضى بين صفوف نادي العاصمة البريطانية في لندن، ستة مواسم كاملة، قبل رحيله إلى النادي المدريدي، صيف 2013، وتقديمه مستويات رائعة، تراجعت بمرور الوقت، أو إن صح التعبير، بسبب تواجد المدير الفني زين الدين زيدان، الذي تربطه علاقة غير جيدة بالويلزي.
وانضم بيل رسميًا إلى صفوف توتنهام منذ أيام قليلة، كما يستعد للمشاركة في مباريات فريقه القادمة، لكن بعد تعافيه من إصابته الخفيفة.

وتحدث بيل، بشأن مدى ندمه من عدمه تجاه الفترة التي ارتدى خلالها قميص النادي المدريدي، بقوله: "لا، لست نادمًا على وقتي في ريال مدريدط.

وتابع: "ليس لدي أي ندم على ما فعلته، مهما قال أي شخص آخر فهذا متروك لهم، أعرف رأيي في نفسي وعائلتي التي تعرف بالضبط ما أنا عليه".

وأتم: "كنت في مواقف ضغط هائلة في مدريد، كان هناك أشخاص يصفرون ضدي في الملعب، لكنني تعلمت للتو كيفية التعامل مع هذا النوع من الأشياء".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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