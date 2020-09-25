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محمد إبراهيم يكشف حقيقة توقيعه للأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد إبراهيم نجم مصر المقاصة حقيقة الأنباء التي تتحدث عن رحيله إلى الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية.

وارتبط اسم محمد إبراهيم بالرحيل إلى النادي الأهلي هذا الصيف، خاصة أن المدرب رينيه فايلر لا يرغب في تواجد صانع الألعاب صالح جمعة.

وقال محمد إبراهيم في تصريحات لقناة أون تايم سبورت مساء اليوم: "لم أتحدث مع وكلائي بشأن رحيلي إلى أي ناد".

وتابع: "لن أرحل إلى أي فريق إلا بعد موافقة مصر للمقاصة فتركيزي في الفترة الحالية منصب مع الفريق الفيومي".

واختتم عن اختياره للعرض المصري أو الخليجي، قائلا: "بالطبع ساأختار العرض المصري فأنا أفضل اللعب في مصر". 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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