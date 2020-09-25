نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يفقد خدمات نجم الفريق أمام الآرسنال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يغيب جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم عن مباراة فريقه أمام أرسنال المقرر إقامتها الاثنين المقبل بسبب الإصابة.

وخرج هندرسون /30 عاما/ بين شوطي المباراة أمام تشيلسي في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي بعدما شعر بشد عضلي في فخذه ولن يتم المخاطرة به.

وقال يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، اليوم الجمعة :" هندرسون، ليس بعد، كان هذا واضحا- هذه المباراة مبكرة جدا بالتأكيد. أعتقد أن هذا كل شيء، إلى حد كبير".

ويسعى ليفربول إلى تحقيق فوزه الثالث في الدوري لتحقيق العلامة الكاملة في مبارياته الافتتاحية بالدوري