نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الصيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبحث إدارة الزمالك حسم ملف الراحلين عن صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية (الميركاتو) لتدعيم الأبيض بصفقات مدوية.

الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الصيفي

كشف مرتضى منصور رئيس الزمالك، عن اسم المدير الفني الجديد للفريق الكروي الأول خلال الفترة المقبلة من الموسم الجاري.

وأعلن مرتضى منصور أن المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق لنادي الزمالك، سيتولى مهمة تدريب الأبيض في ولاية ثانية خلفا للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون الذي رحل لتدريب التعاون السعودي.

من جانبه استقرت لجنة الكرة بنادي الزمالك على أسماء الراحلين عن صفوف الفريق الكروي الأول خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

وجاءت الأسماء الأقرب للرحيل عن صفوف القلعة البيضاء، كالآتي: "محمد عواد وكريم بامبو، ومحمد عنتر، وعمر السعيد والكونغولي كابونجو كاسونجو ومحمد حسن ومحمد عبد السلام".

ومن المقرر أن يعرض أمير مرتضى منصور قائمة اللاعبين كاملة على المدرب البرتغالي باتشيكو لحسم مصير الراحلين والصفقات الجديدة بشكل نهائي.