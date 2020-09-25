فايلر يقترب من تدريب جينت البلجيكي بعد الرحيل عن الأهلي

كشفت تقارير صحفية بلجيكية، اليوم الجمعة، عن الوجهة المحتملة للسويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، بعد رحيله المرتقب عن القيادة الفنية للفريق.

وأعلن النادي الأهلي، اليوم الجمعة، أنه بحلول يوم الخميس المقبل سيتم الإعلان عن الموقف النهائي لمدربه فايلر سواء بإكمال مشواره مع الفريق أو الرحيل عنه.

وبحسب صحيفة فوتبول 24 البلجيكية، فأن فايلر سيرحل عن الأهلي، وأنه يبحث عن العودة للتدريب في القارة الأوروبية مرة أخرى.

وأشارت الصحيفة بأن نادي جينت البلجيكي يبحث عن مدير فني جديد، وقد يكون فايلر هو المدرب القادم للفريق بعد رحيله عن النادي الأهلي.

وسبق لـ فايلر قيادة فريق أندرلخت للفوز بلقب الدوري البلجيكي عام 2017.

وكان فايلر قد جدد عقده مع الأهلي لمدة موسم إضافي، لكن يوجد بند يسمح برحيله مجانًا عن الفريق في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.