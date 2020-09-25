مانشستر سيتي يستهدف ضم روبين دياز مدافع المنتخب البرتغالي

وذكرت شبكة سكاي سبورتس بأن نادي مانشستر سيتي دخل في مفاوضات بالفعل لضم دياز من بنفيكا لتدعيم خط الدفاع بصفقة ثانية بعد التعاقد مع ناثان آكي.
وأشارت الشبكة بأن إدارة نادي بنفيكا تقدر روبين دياز بأكثر من 50 مليون جنيه إسترليني، كما أنه من الممكن أن يدخل الأرجنتيني نيوكالاس أوتاميندي مدافع السيتيزنز في الصفقة.
وتحاول إدارة مانشستر سيتي إقناع أوتاميندي في الذهاب لبنفيكا من أجل تسهيل التعاقد مع دياز.
ويأتي ذلك بعد تعثر المفاوضات مع نادي نابولي من أجل ضم السنغالي خاليدو كوليبالي، وأيضًا مطالب نادي إشبيلية الكبيرة من أجل التخلي عن مدافعهم كوندي.
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