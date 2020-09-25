خاص .. إيقاف مستحقات لاعبي المقاولون العرب بعد الهزيمة من المقاصة

قرر المهندس محمد عادل المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب إيقاف مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد الخسارة من مصر للمقاصة بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب الجبل الأخضر بالقاهرة، ضمن الجولة الـ29 من الدوري المصري الممتاز.
وأكد عادل فى تصريحات خاصة لموقع "صدي البلد" أنه تم إيقاف المستحقات حتى نهاية الموسم وتحديد موقف الفريق في جدول الدوري وذلك من منطلق مبدأ الثواب والعقاب في ظل إلتزام النادي الدائم بصرف كافة المستحقات في توقيتها.
واشار عادل إلى أن هزيمة اليوم أمام المقاصة صعبت من فرصة المقاولون في انتزاع المركز الثاني، المؤهل لدوري أبطال إفريقيا ولذلك وجب عقاب اللاعبين.
وسجل هدف المباراة الوحيد، ميدو جابر، من تسديدة في الدقيقة 70.
وخاض المقاصة اليوم أول لقاء، تحت قيادة مدربه الجديد علي عاشور، بعدما فسخ المدير الفني السابق إيهاب جلال عقده، بسبب عدم حصوله على بعض مستحقاته المالية.
وبهذا الانتصار، رفع المقاصة رصيده إلى 40 نقطة، في المركز السادس، بينما تجمد المقاولون عند 49 نقطة، في المركز الرابع.
وبذلك، ضعفت آمال المقاولون في انتزاع المركز الثاني، المؤهل لدوري أبطال إفريقيا، والذي يحتله الزمالك حاليا بـ58 نقطة، علما بأنه ستخصم منه 3 نقاط في نهاية الموسم.
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