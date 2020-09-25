آن الآوان للقطيعة.. عضو مجلس إدارة الإسماعيلي يكشف أسباب استقالته

خرج عطيتو أبو عراقى عضو مجلس إدارة النادى الإسماعيلى ببيان لتوضيح أسباب استقالته من النادى الإسماعيلى.

وجاء البيان كالاتى : إلى جمهور الاسماعيلى العظيم .. الله وحده يعلم بمدى حبي وتقديرى واعتزازى بكم باعتباركم أهلي واسرتي وعزوتى .. يجمعنا حب الكيان الواحد والقلب الواحد الذي ينبض عشقا وتقديرا إلى قلعة الاسماعيلى الكروية الراسخة على مر العصور.

وأضاف: ومن منطلق حبي الكبير للاسماعيلى برازيل الكرة فى أفريقيا والعرب ومصر فإنني أرى أنه آن الآوان للقطيعة التامة مع الأساليب القديمة والأدوات البالية التي لم تعد قادرة على مواجهة التحديات أو اللحاق بركب الطموحات التي يستحقها الإسماعيلي.

واستطرد: الاختلاف سنة الانسانية، طالما يحفظ الود والاحترام، واحترامي وتقديري لشخص المهندس ابراهيم عثمان لن يتغير أو يتزعزع.

واكمل: ولكني قررت بشكل واضح وقاطع أنني لن أستمر في مجلس الإدارة، إيمانًا مني بحتمية التغيير الجذري في فكر وأسلوب الإدارة، وأن ترميم ما فات لن يجدي، وإصلاح ماهو كائن لن يحقق التقدم المنشود للكيان العريق وأن السبيل الوحيد لنادينا الحبيب ومعشوقنا الأصفر، هو التغيير البنيوي في الفكر والتصورات الإدارية والفنية، وإلا أصبحنا محلك سر.