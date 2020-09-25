بطولات مميزة.. كل ما تريد معرفته عن فيجسا صفقة أهلي جدة الجديدة

تعاقد نادي أهلي جدة السعودي مع اللعب ليوبومير فيجسا والذي كان يشارك في صفوف بنفيكا البرتغالي.

وجاءت مدة تعاقد الصربي مع أهلي جدة لموسميين قادميين من إمكانية تمديد العقد في حالة تألق اللاعب في الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا.

ونستعرض لكم خلال السطور التالية أبرز محطات اللاعب:

– وُلد فيجسا في مدينة فرباس بمقاطعة فويفودينا في صربيا بتاريخ 14 أغسطس 1988 حيثُ يبلغ حاليًا من العمر 32 عامًا، وقد جاءت بداياته مع كرة القدم من خلال نادي هايدوك كولا الذي مثله من 2006 حتى 2008.

– في 1 يوليو 2008 وقع فيجسا رسميًا لصالح بارتيزان الصربي لمدة 5 سنوات بعد أن كان النادي مهتمًا به لأكثر من عام حيثُ توج بلقب الدوري معه 3 مواسم أعوام؛ 2008-09، 2009-10، 2010-11.

– حصل فيجسا مع بارتيزان على كأس صربيا مرتين 2008-09 و2010-11، واستمر مع الفريق من 2008 حتى 2011.

– في 21 يونيو 2011؛ انتقل فيجسا إلى أولمبياكوس اليوناني مقابل رسوم نقل وصلت قيمتها إلى 3 ملايين يورو حيثُ وقع على عقدٍ مدته ثلاثة مواسم إلى جانب موسم واحد إضافي وقدم عروضًا مميزةً خلال الموسم الأول لكنه تعرض للإصابة وغاب عن بقية الموسم.

– في موسم 2012/13 تم تعيين ليوناردو جارديم مدربًا لفريق أولمبياكوس وظل فيجسا على دكة البدلاء ولكن مع إقالة جارديم وتعيين المدرب ميتشيل ليستعين به بشكل أساسي وقدم ظهورًا لافتًا وتم استدعاؤه للتواجد مع منتخب صربيًا في تصفيات كأس العالم 2014.

– في 23 أغسطس 2013، وقع فيجسا عقدًا مدته خمس سنوات مع بنفيكا مقابل رسوم نقل بلغت قيمتها 4،5 مليون يورو، وظهر بشكل متقطع في النصف الأول من الموسم لكن مع انتقال ماتيتش إلى تشيلسي أصبح الخيار الوحيد في مركزه “المحور”.

– في يناير 2020 تمت إعارته إلى نادي ألافيس في الدوري الإسباني حتى نهاية الموسم وعاد بعد ذلك إلى بنفيكا ولكن تم إبلاغه بخروجه من حسابات النادي للموسم المقبل وذلك بسبب إصابته وغيابه المتكرر في موسمه الأخير.

– لعب فيجسا تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر الحالي، في بنفيكا خلال الفترة من 2015 حتى 2019.

– في 2017؛ كان إبراهيموفيتش صاحب الرقم القياسي بعد تتويجه بـ8 ألقاب دوري على مع أندية مختلفة لكن فيجسا تجاوز هذا الرقم بتحقيق 9 دوريات متتالية منها 3 مع بارتيزان الصربي و2 مع أولمبياكوس و4 مع بنفيكا.

– يعد الصربي فيجسا صديق مقرب من البيروفي أندرية كاريلو لاعب الهلال السعودي حيثُ لعبا الثنائي سويًا في بنفيكا البرتغالي.

– توج فيجسا مع أولمبياكوس بـ3 ألقاب دوري خلال مواسم؛ 2008-09، 2009-10، 2010-11 إضافة إلى كأس اليونان مرتين.

– وفاز فيجسا مع بنفيكا بلقب الدوري البرتغالي 5 مرات وكأس البرتغال مرتين وكأس الدوري البرتغالي 3 مرات وكأس السوبر مرتين وكان وصيفًا للدوري الأوروبي موسم 2013/14.