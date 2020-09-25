محمد صلاح يشارك جمهوره صورة جديدة.. شاهد

شارك محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الانجليزي، متابعيه صورة جديدة له، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهر محمد صلاح داخل منزله بإطلالة كاجوال وعلق قائلًا "كونك أبا متفهما ، ونالت الصور إعجاب متابعيه.

ويستعد نادي ليفربول لمباراة قوية أمام ارسنال يوم الاثنين المقبل في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي.

وبدأ نادي ليفربول مشواره في البريميرليج بانتصارين على ليدز يونايتد وتشيلسي.

وسجل محمد صلاح هاتريك في مباراة الفريق الأولى أمام ليدز يونايتد والتي انتهت بفوز ليفربول 4-3.



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