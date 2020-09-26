مفاجأة خلال مئويتها.. الجنايني يكشف تفاصيل إنشاء متحف الكرة المصرية.. فيديو

أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن اللجنة كانت سعيدة الحظ للغاية حيث أن جميع الأعضاء اتفقوا على طريقه عمل واحدة وهي خدمة مصلحة الكرة المصرية.

وأضاف في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 1 " أن اللجنة تسير وفقا للوائح والقوانين، مشيرا إلى أنه ليس هناك أي قرار تم اتخاذه دون أن يكون له مرجع في اللوائح.

ونوه إلى أن اللجنة تسعى خلال الفترة المقبلة لإنشاء متحف للكرة المصرية يضم جميع مقتنيات نجوم الكرة في مصر عبر التاريخ، مؤكدا أن هذا يعد أقل تقدير وتكريم لهؤلاء النجوم الذين قدموا الكثير لها.

وأشار إلى أن المتحف سيكون على أعلى مستوى ليليق بمكانة الكرة المصرية، وأن العام المقبل سيشهد مئوية الكرة المصرية، ويجب الاحتفال بها بشكل يليق بتاريخها.