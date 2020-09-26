الجنايني يتحدث عن موقف الجبلاية من هبوط وصعود فرق الدوري الممتاز حتى الدرجة الرابعة.. فيديو

كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة لإدارة اتحاد الكرة عن موقف هبوط والصعود لدوريات القسم الثاني حتى دوري الدرجة الرابعة، في ظل ما حدث من ظروف استثنائية بسبب فيروس كورونا المستجد.
وأكد عمرو الجنايني في تصريحات لـ قناة "أون تايم سبورت" أن اللجنة لن تظلم أيا من الفرق تماما، قائلا "مفيش مجهود فريق هيضيع".
وأضاف أن اللجنة لم تتخذ قرارها النهائي في هذا الشأن، ولكن القرار سيكون عادلا لجميع الفرق، ولن يتم ظلم أي فريق بدءا من الدوري الممتاز وحتي دوري الدرجة الرابعة.
ونوه إلى أن جميع البطولات المصرية لهذا الموسم سيتم استكمالها حتى النهاية، ولن يتم إيقاف أي منها أو إلغائها، مشيرا إلى أن اللجنة قامت بمجهود ضخم قبل قرار عودة النشاط لوضع جميع السيناريوهات الممكنة.
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