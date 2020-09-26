نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجزائر تواجه نيجيريا وديا في النمسا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يلتقي المنتخب الجزائري لكرة القدم مع نظيره منتخب نيجيريا في التاسع من أكتوبر المقبل بمدينة سانكت فيت آن دير جلان بالنمسا.
وذكر الاتحاد الجزائري في موقعه الرسمي اليوم الجمعة أن المنتخب الجزائري سيلعب مباراتين وديتين خلال معسكره الإعدادي في الفترة من الخامس وحتى الـ13 من أكتوبر المقبل.
ولم يذكر الاتحاد الجزائري مكان المعسكر، ولكنه أشار إلى أن "الخضر" سيواجهون نيجيريا وديا في التاسع من الشهر المقبل على ملعب "جاك ليمانس أرينا" بمدينة سانكت فيت آن دير جلان النمساوية. ولم يفصح الاتحاد عن مكان المباراة الودية الثانية، أو اسم المنافس.
كما لم يكشف الاتحاد عن قائمة اللاعبين المعنيين بمعسكر الشهر المقبل.
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