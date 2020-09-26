نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لافيينا يتعاقد مع ثنائى جديد استعدادا للقسم الرابع في المقال التالي
وضم لافيينا، الثنائى عمر خالد ' الفرارى ' من مواليد 2000 بجانب ضم اللاعب محمد خالد سعيد مواليد 2001 .
وبموجب التعاقد حصل نادى بوش الرياضى على مقابل 10 آلاف جنيه مقابل بيع الثنائى بجانب الحصول على نسبة 10٪ من بيع اللاعبين مجددا .
جاء ذلك بحضور غصام قديل ، رئيس مجلس إدارة بوش ، ووائل حبيب المدير الرياضي، للافينا، وحامد موسي المدير الادارى لقطاع كرة القدم بنادي لاڤيبنا وعلاء سعد المدير الفني لبوش الرياضى .
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