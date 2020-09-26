نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لافيينا يتعاقد مع ثنائى جديد استعدادا للقسم الرابع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى مسؤولو فريق لافيينا الرياضي، أحد أندية القسم الرابع، ببنى سويف، إجراءات ضم ثنائى جديد لصفوف الفريق بعد الحصول على الاستغناء الخاص باللاعبين من فريق بوش الرياضى أحد أندية القسم الثالث بالمجموعة الرابعة .

وضم لافيينا، الثنائى عمر خالد ' الفرارى ' من مواليد 2000 بجانب ضم اللاعب محمد خالد سعيد مواليد 2001 .

وبموجب التعاقد حصل نادى بوش الرياضى على مقابل 10 آلاف جنيه مقابل بيع الثنائى بجانب الحصول على نسبة 10٪ من بيع اللاعبين مجددا .

جاء ذلك بحضور غصام قديل ، رئيس مجلس إدارة بوش ، ووائل حبيب المدير الرياضي، للافينا، وحامد موسي المدير الادارى لقطاع كرة القدم بنادي لاڤيبنا وعلاء سعد المدير الفني لبوش الرياضى .

