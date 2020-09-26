نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن موقف مفاوضات الأهلي مع أسامة جلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المهندس زكريا السيد، رئيس نادي إنبي، عن العروض التي تلقاها النادي من أجل الحصول على خدمات أسامة جلال، مدافع المنتخب الأولمبي والنادي البترولي.

وقال زكريا السيد، في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار: "لم نتلقى عروض رسمية من أجل الاستغناء عن أسامة جلال والأهلي فاوضنا بشكل شفوي منذ فترة ولكن المفاوضات توقفت منذ فترة".

وتابع: "كل ما أثير حول طلبنا 200 مليون من أجل الاستغناء عن أسامة جلال أمر عار تمامًا من الصحة والرقم مُضحك بالنسبة لنا".

وأتم: "كما تابعت أنباء تفيد بدخول نادي بيراميدز في مفاوضات معنا لضم أسامة جلال، ولكن تلك الأنباء غير صحيحة أيضًا".