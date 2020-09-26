مرتضى منصور يشكر طارق يحيى.. ويطالب لاعبي الزمالك ببطولة إفريقيا

عقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جلسة مع طارق يحيى المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض ولاعبي الفريق.
وجاءت الجلية، على هامش تدريب الأمس، استعدادا للقاء الجونة المقرر له غدا الأحد في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري.
ووجه رئيس النادي الأبيض، الشكر لطارق يحيى بشأن توليه المهمة في الفترة الحالية، خاصة وأنه تولاها في ظروف صعبة بسبب الاهتزازات التي تعرض لها الفريق نتيجة الإصابات وهروب المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون.
وأعرب عن أمنيته بالتوفيق للاعبين في الفترة المقبلة بسبب ضغط المباريات في الفترة الحالية، وشدد على أن توالي المباريات؛ يتسبب في كثرة الإصابات في صفوف الفريق سواء في الزمالك أو الأهلي.
وأشار إلى أن الفريق عانى من إصابات كثيرة في الفترة الأخيرة، وأضاف أنه يعمل مع محمد فرج عامر رئيس سموحة على تأجيل مباراة الفريقين في دور الستة عشر لكأس مصر؛ بسبب ارتباط الفريق بمباريات دوري أبطال أفريقيا.
وأضاف أن المدير الفني الجديد سيصل اليوم السبت، وهناك لاعبون تعاملوا معه من قبل أمثال طارق حامد ومحمود جنش وحازم إمام ومصطفى فتحي ومحمد أبوجبل.
ووعد رئيس النادي اللاعبين بصرف مستحقاتهم المتأخرة في الفترة الحالية، وصرف مستحقات الجهاز الفني في الفترة المقبلة، وطالب اللاعبين بالفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
جدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الثاني في مسابقة الدوري العام المصري قبل 6 جولات من نهاية المسابقة.
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