نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليل يهزم نانت ويتصدر الدوري الفرنسي مؤقتا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق ليل على ضيفه نانت 2 - 0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الجمعة في الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وسجل هدفي ليل نيكولاس بالويس، لاعب نانت - بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 43- وأضاف بوراك يلماز الهدف الثاني في الدقيقة 87 من ركلة جزاء.
ورفع ليل رصيده بهذا الفوز إلى 11 نقطة في صدارة الترتيب، مؤقتا، وتوقف رصيد نانت عند خمس نقاط في المركز الرابع عشر.
كما حافظ ليل على سجله خاليا من الهزائم هذا الموسم، محققا انتصاره الثالث مقابل التعادل في مباراتين.
وهذه هي الخسارة الثانية لنانت في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في مباراة والتعادل في اثنتين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ليل يهزم نانت ويتصدر الدوري الفرنسي مؤقتا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.