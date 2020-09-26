نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي وطنطا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب عبد الله السعيد نجم بيراميدز من حسم لقب "هداف" بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي، بعد تصدره جدول ترتيب الهدافين قبل 4 جولات على نهاية المسابقة برصيد 16 هدفا. ويحتل محمد شريف مهاجم الأهلي المعار لفريق إنبي المركز الثاني برصيد 12 هدفًا حتي الآن، بينما يتقاسم سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون ومصطفي محمد مهاجم الزمالك المركز الثالث بـ9 أهداف. ويستعرض الفجر الرياضي ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل مباراة الأهلي ضد طنطا المقرر لها غدا في افتتاح الجولة الثلاثين من البطولة المحلية: 1- عبد الله السعيد (بيراميدز) 16 هدفًا. 2- محمد شريف ( انبي) 12 هدفا. 3- سيف الدين الجزيري (المقاولون العرب) 9 أهداف. 4- مصطفي محمد (الزمالك) 9 أهداف 5- وليد سليمان ( الأهلي) 8 أهداف. 6- حسام حسن (سموحة) 8 أهداف. 7- والتير بواليا (الجونة) 8 أهداف. 8- محمود علاء (الزمالك) 7 أهداف 9- جون آنطوي (بيراميدز) 7 أهداف 10- أحمد سيد زيزو (الزمالك) 6 أهداف. 11- مروان حمدي (وادي دجلة) 6 أهداف. 12- عمرو مرعي (المقاصة) 6 أهداف وحسم النادي الأهلي لقب بطولة الدوري الممتاز بشكل رسمي للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي، حيث يعتلي صدارة ترتيب البطولة المحلية برصيد 76 نقطة، بينما يحتل غريمه الزمالك المركز الثاني بـ58 نقطة وسيتم خصم 3 نقاط منه نهاية الموسم.

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