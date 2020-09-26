نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفينتي يهزم جرونينجن بثلاثية في الدوري الهولندي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تغلب فريق تفينتي على ضيفه جرونينجن 3 / 1، اليوم الجمعة، في إطار منافسات المرحلة الثالثة من الدوري الهولندي لكرة القدم.

وتقدم تفينتي عن طريق فاسلاف سيرني في الدقيقة 22، قبل أن يضيف دانيلو الهدف الثاني في الدقيقة 37.

وفي الدقيقة 52،سجل أحمد المسعودي الهدف الوحيد لجرونينجن، قبل أن يضيف أليكسندر يريمييف الهدف الثالث لتفينتي في الدقيقة 88.

ورفع تفينتي رصيده بفوزه اليوم إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب مؤقتا لحين نهاية مباريات المرحلة الثالثة، فيما تجمد رصيد جرونينجن عند ثلاث نقاط في المركز العاشر.