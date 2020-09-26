آينتراخت فرانكفورت يهزم هيرتا برلين في البوندسليجا

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أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق آينتراخت فرانكفورت أول انتصار له في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) هذا الموسم، وتغلب على مضيفه هيرتا برلين 3 / 1 اليوم الجمعة في الجولة الثانية من الدوري.

وأنهى فرانكفورت الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما أندريه سيلفا في الدقيقة 30 من ركلة جزاء وباس دوست في الدقيقة 36.

وفي الشوط الثاني، سجل سبستيان رود الهدف الثالث لفرانكفورت في الدقيقة 71 قبل أن يسجل هيرتا برلين هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 77 بتوقيع مارتن هينتيرجير، لاعب فرانكفورت، بالخطأ في مرمى فريقه.

ورفع فرانكفورت رصيده بهذا الفوز إلى أربع نقاط تصدر بها جدول الترتيب، بشكل مؤقت، فيما تجمد رصيد هيرتا برلين عند ثلاث نقاط في المركز السادس.

وتعادل فرانكفورت في مباراته الأولى بالدوري أمام أرمينيا يبلفيلد 1/1، فيما فاز هيرتا برلين على فيردر بريمن 4 / 1.